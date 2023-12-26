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عــاجــل وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية مركزنا الذي يؤوي آلاف النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة

2023-12-26

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وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية

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