الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية مركزنا الذي يؤوي آلاف النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
ترحيب وتنويه صيني بمبادرة شاب سوري ساعد المتضررين من زلزال غانسو
2023-12-25
المطران كريكور كوسا: نصلي من أجل سورية وغزة ولوقف الحروب في العالم
2023-12-25
الجالية السورية في سلطنة عمان تؤسس نادياً اجتماعياً يعزز روابط الأخوة بين البلدين
2023-12-24
السيد وآل الشيخ يؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين سورية والسعودية
2023-12-24
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون بمجال الطاقة
2023-12-24
المقداد وعبد اللهيان يؤكدان أهمية حشد التضامن الدولي في سبيل وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل
2023-12-23
وزير الأوقاف يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في السعودية
2023-12-23
محليات
سيدة من بلدة قارة تؤسس مشروعها الصغير بحرفة (المكرميات) وتنتج أعمالاً مميزة
2023-12-26
القبض على شبكة تهريب تستخدم وثائق مزورة في دير الزور
2023-12-26
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وضباب على المرتفعات الجبلية
2023-12-26
طقس الغد… الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2023-12-25
وزير الزراعة: قانون الحراج الجديد نقلة نوعية في حماية الثروة الحراجية وتنميتها وتحقيق الاستدامة فيها
2023-12-25
الرئيس الأسد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
2023-12-25
أبرز مشاريع وزارة الموارد المائية للعام 2023
2023-12-25
رياضة
ذهبية وفضيتان وست برونزيات لسورية في البطولة العربية الثانية عشرة للكيوكوشنكاي
2023-12-26
فوز الوحدة على الحرية في ختام الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-12-25
11 ميدالية متنوعة لنادي العربي في بطولة أندية الجمهورية برياضة التايكونجتسو
2023-12-25
اختتام بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية للفنون القتالية للفئات العمرية الصغيرة برياضة التايكونجتسو
2023-12-25
نادي نصيب أولاً في الترتيب العام لفئة تحت 18 عاماً في بطولة كأس السيد الرئيس للكاراتيه
2023-12-24
المنافسة وروح الحماس تعود إلى سباقات جمعية الشهيد باسل الأسد للخيول العربية الأصيلة
2023-12-23
تأهل فريق الرحى للملحق النهائي لدوري كرة السلة للناشئات تحت 18 عاماً
2023-12-23
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
2023-12-26
أوريشكين: روسيا أصبحت تنافس ضمن أكبر اقتصادات في العالم
2023-12-26
قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يتفقون على عقد قمتهم القادمة في موسكو
2023-12-25
إنتاج 23 ألف طن من الأسمدة خلال شهرين… جوخدار: سيتم توزيعها على الفلاحين
2023-12-25
هيئة الضرائب والرسوم: استمرار الدوام لتقديم خدمة تحصيل الضرائب والرسوم من الثلاثاء القادم حتى الخميس
2023-12-23
رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية
2023-12-23
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 7 آلاف ليرة
2023-12-23
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الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (39) للحفاظ على الثروة الحراجية وتأمين الإدارة المستدامة لها
تكريم الفريق المشارك في مسابقة الماسترز المهنية والتقنية التي أقيمت في روسيا
الطوائف المسيحية في سورية تقيم الصلوات والقداديس بمناسبة عيد الميلاد المجيد
المطران كريكور كوسا: نصلي من أجل سورية وغزة ولوقف الحروب في العالم
قداديس عيد الميلاد المجيد: نصلي من أجل أحبتنا وأخوتنا الصامدين في غزة وفلسطين
الرئيس الأسد الأمين العام لحزب البعث يلتقي أعضاء اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الحزب: الاستقلالية التامة والتطبيق الصارم لقرارات اللجنة المركزية
قواتنا المسلحة تسقط سبع طائرات مسيرة للإرهابيين في ريفي حلب وحماة
برعاية الرئيس الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة… تخريج الدورة الثامنة عشرة قيادة وأركاناً عليا
التربية ووكالة الأدفنتيست الدولية تبحثان سبل التعاون في القطاع التربوي
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وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية
الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية مركزنا الذي يؤوي آلاف النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة
2023-12-26
2023-12-26
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القبض على شبكة تهريب تستخدم وثائق مزورة في دير الزور
انظر ايضاً
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية
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