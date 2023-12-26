روسيا: قرار مجلس الأمن بشأن المساعدات إلى غزة لن يحل الوضع الكارثي

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لن يسهم في تصحيح الوضع الكارثي في غزة دون المطالبة بوقف إطلاق النار.

ونقلت روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “إن القرار الجديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2720، والذي امتنعت روسيا عن التصويت عليه دون المطالبة الأساسية بوقف الأعمال القتالية، لا يمكنه تصحيح هذا الوضع الكارثي”، مشيرة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء الوكالات الإنسانية المتخصصة، أكدوا من جديد أنه من غير الممكن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب الضربات والقصف المكثف الذي تنفذه “إسرائيل”.

وأضافت الخارجية الروسية: إن الشحنات التي يتم إيصالها هي بمثابة نقطة في بحر من المعاناة والاحتياجات الإنسانية وسط بنية تحتية مدنية وضمنها المرافق الطبية مدمرة بالكامل تقريباً.

وكان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي أكد في وقت سابق اليوم أن القرار غير الحاسم الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة مؤخراً لم يتمكن من وقف عملية التطهير الإسرائيلية المستمرة لأهالي القطاع.

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