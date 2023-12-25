الشاعرة رنا رضوان توقع (في غياب القمر) بحلب

حلب-سانا

نظّمت مديرية الثقافة في حلب اليوم بدار الكتب الوطنية حفل توقيع ديوان “في غياب القمر” للشاعرة رنا رضوان وهو نتاجها الشعري الثالث.

تخلل حفل التوقيع حوار ثقافي تم خلاله عرض المواضيع التي طرحتها وقراءة نقدية وفقرات غنائية جسدت أعمال الشاعرة في الشعر الغنائي، أداها الفنان عابد الحيلاني.

وبيّن مدير الثقافة في حلب جابر الساجور في تصريح لمراسل سانا أنّ وزارة الثقافة ومن خلال مديريتها في حلب تشجع الشعراء المبدعين ولا سيما أولئك الذين يجسدون الوقائع ويسهمون في توثيقها من خلال الشعر وتجد دواوينهم حيزاً لها في المكتبات المحلية والعربية بهدف نقل صورة صادقة عن الواقع سواء من وجهة نظر الكاتب أو محيطه بشكل عام.

وتحدثت الشاعرة رضوان عن الديوان وما يحمله من مواضيع، لافتةً إلى تنوع عناوين القصائد العمودية في الديوان ما بين الوجداني والوطني والديني ضمن مدرسة الشعر الكلاسيكي، ففيها الغزل والشوق والعتاب والخيانة، استوحتها الشاعرة من الواقع ومشكلاته، بالإضافة إلى بعض المعارضات الشعرية التي تستكمل أفكار قصائد معروفة في قالب حواري مع محتواها.

ولفت الناقد والأديب الدكتور محمد حسن عبد المحسن إلى أن الديوان يمثل شعراً حقيقياً بعيداً عن النثر واعتمدت الشاعرة في تنفيذه على الوزن والإيقاع والروي حيث صورت من خلاله أحداثاً خاصة وعامة تلامس القارئ واهتماماته من خلال تقديم صورة صادقة عن البيئة العامة والخاصة مستوحاة من مجريات حقيقية.

وأشار رئيس مجلس محافظة حلب الأديب محمد أنمار حجازي إلى أنّ الديوان رغم انتمائه للشعر الكلاسيكي إلا أنه يعكس تمكن الشاعرة في التحكم بتجديد الصور الشعرية والأوصاف والانزياحات اللغوية وجعلها مقربة من المتلقي.

أوهانيس شهريان

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