العدو الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية وقصفه المدفعي على بلدات الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

جدد العدو الاسرائيلي اليوم اعتداءاته الجوية وقصفه المدفعي على بلدات الجنوب اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي شن عدوانين جويين بمسيرتين استهدفتا خلالهما بصاروخين موجهين منطقة حرجية في خراج بلدة مليخ في منطقة جبل الريحان ومجرى نهر الليطاني عند أطراف بلدة زوطر الشرقية، في حين أغارت مسيرة معادية ثالثة على المنطقة الواقعة ما بين بلدتي راميا وبيت ليف وواد في جبل الريحان في جزين.

وتعرضت أطراف بلدة عيتا الشعب ومحيط موقع الراهب لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو داخل فلسطين المحتلة وقصف استهدف سهل مرجعيون وتلة الحمامص ومنطقة وادي العصافير في الخيام، في حين استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منطقة عيتا الشعب وحامول الحرجية شرق الناقورة بعدد من القذائف تزامناً مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي في أجواء الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا والجبين والضهيرة وصولاً لأجواء رامية ومروحين في القطاع الغربي.

كما ألقى العدو الإسرائيلي قنابل مضيئة على أطراف حولا منطقة وادي البياض.

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