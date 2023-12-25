قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يتفقون على عقد قمتهم القادمة في موسكو

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفقوا على عقد القمة العاشرة للاتحاد في موسكو في عام 2024.

ونقلت روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع موسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: “وافق الجميع على اقتراحي بعقد قمة مخصصة لهذه الذكرى في موسكو في أيار 2024”.

وخلال الاجتماع الموسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في سان بطرسبرغ الروسية قال بوتين: إن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سجل نمواً بنهاية العام بنسبة 3.5 بالمئة رغم الصعوبات المعروفة المرتبطة بالوضع الخارجي الدولي الصعب، متوقعاً أن ينمو هذا الرقم أيضاً في دول أخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

من جانب آخر أكد بوتين أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران تكتسب أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، لافتاً إلى أنه بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فإن جميع فئات السلع المنتجة في الاتحاد يمكنها الوصول إلى السوق الإيرانية بدون رسوم جمركية.

ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كلاً من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان ويقدر سوق الاتحاد بنحو 190 مليون مستهلك.

وأنشئ الاتحاد مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائماً آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان وانضمت إليه لاحقاً كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

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