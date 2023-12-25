إصابة خمسة فلسطينيين واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب خمسة فلسطينيين واعتقل آخرون اليوم خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على مناطق عدة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة غرب رام الله واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شابين، كما داهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها ثم اعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

إلى ذلك اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين في بلدة دير استيا غرب سلفيت ما أدى لإصابة فلسطينيين اثنين بجروح وكسور، وذلك تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال مدعومة بعدد كبير من جرافاتها العسكرية بلدة دير بلوط، حيث فتشت المنازل وعبثت بمحتوياتها وحولت عدداً منها إلى ثكنات عسكرية ثم هدمت منشأة زراعية.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على شاب غرب جنين ما أدى إلى إصابته في يده، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل قرية زبوبا واحتجزت عشرات المركبات، في حين اقتحمت قريتي العرقة والحفيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية واعتدت على الفلسطينيين واستولت على مركبات لهم، كما اعتدت على المزارعين واعتقلت فتى أثناء عمله في أرضه بمنطقة خلة مكحول.

وداهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين واستولت على مركبات لهم في بلدة مسافر يطا جنوب الخليل واحتجزت فلسطينياً.

ويواصل الاحتلال حصار قرية برقة شمال غرب نابلس وإغلاق جميع مداخلها منذ الليلة الماضية، حيث داهمت قواته المنازل وفتشتها وحولت عدداً منها إلى ثكنات عسكرية واحتجزت عدداً من الفلسطينيين وسط إطلاق قنابل الغاز السام في الشوارع والأزقة.

وكان أصيب فلسطيني واعتقل 40 آخرون في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال أنحاء مختلفة بالضفة الغربية.

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