أبرز مشاريع وزارة الموارد المائية للعام 2023

دمشق-سانا

أنجزت وزارة الموارد المائية خلال عام 2013 العديد من المشاريع شملت قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والري، موزعة على عدد من المحافظات.

مشاريع مياه الشرب:

ــ مشاريع حفر وتجهيز وإعادة تأهيل 132 بئراً.

ـــ تنفيذ 87 منظومة طاقة شمسية على الآبار.

ــ استبدال وتجديد أنابيب شبكات مياه بطول 312 كم.

ــ تنفيذ وصيانة 56 خزان مياه بأحجام مختلفة.

ــ تركيب وصيانة 315 مضخة.

مشروعات الصرف الصحي:

ــ محطة معالجة جمرايا.

ــ مشروعات الصرف الصحي في عدرا وعدرا الصناعية.

ــ خط مشروع (الدالية – الحريصون) بطول 22 كم.

ــ خط صرف صحي للسكن الشبابي في ريف السويداء.

ــ محطة معالجة خبب في درعا.

ــ خط صرف صحي في قرية بللين في حماة.

ــ خط صرف صحي في الحفة باللاذقية.

ــ تنفيذ محطات معالجة أبو حوري الناعم في حمص وبعمرا في طرطوس و(تل التوت – تل الدرة) ومصياف في حماة وكفر رساس في السويداء.

ــ تنفيذ محطات معالجة سيانو الحويز في اللاذقية و(بعمرة – بمسقس) ومحطتي ضخ صرف صحي في (مشوار والعجمي – الغمقة) في طرطوس.

مشاريع الهيئة العامة للموارد المائية تركزت على:

ـــ استكمال أعمال تنفيذ إعادة تأهيل محطة ضخ التوينة لإدخال ثلاثة آلاف هكتار هذا العام في حماة وتأمين التغذية الكهربائية لها.

ــ إعادة تأهيل 2500 هكتار في سهول حلب الجنوبية وقطاع الوفاء في دير الزور وتنفيذ خطوط التغذية الكهربائية لمحطتي ضخ الريحانية في الغوطة.

ــ إطلاق المياه في مشاريع الري الحكومية واستكمال مشاريع رفع التلوث عن نهر بردى.

مشاريع المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي:

ــ إعادة تأهيل جسر الدوالي على القناة الرئيسية لري مشروع مسكنة غرب حلب.

ـــ صيانة الأقنية الإكسائية وتعزيل مجرى نهر قويق بحلب بمسافة 50 كم وإنجاز وتجريب وتشغيل محرك ثاني لمحطة الضخ المشتركة لمنشأة الأسد.

ــ إعادة تأهيل خط 20 كيلو فولط المغذي لآبار الصرف الشاقولي في القطاع الثالث مع الشركة العامة للكهرباء والاتصالات وتأهيل مشروع قطاع الوفاء في القطاع السابع بدير الزور.

ــ استكمال تجهيز محطة تشرين والجلاء وصيانة وتأهيل جزء من شبكة الري للأقنية المعلقة والقناة الإكسائية وتعزيل المصارف المكشوفة وصب أقنية إكسائية في مزرعتي الصداقة والجلاء- منشأة الأسد.

ــ صيانة وتأهيل جزء من شبكة الري للأقنية المعلقة بطول 13 كم في مزرعة البعث.

ــ إعادة تأهيل محطتي الضخ والرفع في القطاع السابع وآبار الصرف العامودي بالطاقة الكهربائية وشبكات الري لمشروع الفرات الأوسط وتعزيل المصارف في مشروع ري المغلة بالفرات الأوسط.

أما في قطاع الري فتستكمل وزارة الموارد المائية تنفيذ الخطة الوطنية لتأهيل مشاريع الري، حيث يتم العمل على إدخال 7 آلاف هكتار من خلال إعادة تأهيل هذه الهكتارات في سهول حلب الجنوبية والغاب عبر تأهيل محطة ضخ التوينة ودير الزور، من خلال تأهيل قطاع الوفاء، إضافة إلى تشغيل وصيانة 260 ألف هكتار لشبكات الري الحكومية، وتقديم خدمات الري للفلاحين في المحافظات.

يارا شاهين