زاخاروفا: الغرب يحاول زعزعة الاستقرار في صربيا

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن الغرب يحاول زعزعة الاستقرار في صربيا من خلال تأجيج الاحتجاجات.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء عن زاخاروفا قولها: إن “أسلوب انقلابات “ساحة الميدان” في العاصمة الأوكرانية اُستخدم أمس عبر الاحتجاجات التي شهدتها بلغراد، وذلك لزعزعة الأوضاع في صربيا”، مشددة على أن “الالتزام الصارم بالدستور واحترام خيار الشعب الصربي الذي صوت لمصالحه الوطنية هو رد الفعل الوحيد الممكن”.

وكانت المعارضة الصربية “صربيا ضد العنف” نظمت وبدعم من الغرب مظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها الرئيس الصربي الحالي ألكسندر فوتشيتش، حيث اعتدى المتظاهرون على المباني الحكومية وحاولوا اقتحام مبنى البرلمان وسط بلغراد على غرار ما شهده انقلاب “ساحة الميدان” في كييف على السلطة في أوكرانيا عام 2014.

وأكد فوتشيتش في خطاب عاجل إلى الأمة أن “ما يحدث ليس ثورة، وعلى المواطنين عدم القلق لأن أجهزة الأمن والشرطة تسيطر على الوضع بالكامل في البلاد”.

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