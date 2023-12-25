11 ميدالية متنوعة لنادي العربي في بطولة أندية الجمهورية برياضة التايكونجتسو

السويداء-سانا

نال نادي العربي 11 ميدالية متنوعة، خلال مشاركته في بطولة أندية الجمهورية برياضة التايكونجتسو لفئة تحت 14 عاماً التي استضافتها صالة تشرين الرياضية بدمشق.

وتوزعت الميداليات المحققة لنادي العربي بواقع ميداليتين ذهبيتين عبر ليث محسن ورام الشحف، وثلاث فضيات بواسطة رام وخالد الحلبي وجود الحسنية، وست برونزيات بواسطة آدم أبو عساف وأمير أبو عاصي وعلي السمان وكريم حمزة وحنين الكفيري وشادن عامر.

مدرب نادي العربي برياضة التايكونجتسو زاهر الشحف أشار في تصريح لـ سانا إلى أن نتائج العربي جيدة، قياساً بقصر فترة تحضير اللاعبين، وكون غالبيتهم جدداً، مبيناً أن البطولة شهدت مشاركة واسعة من أكثر من 250 لاعباً مع مستوى فني جيد عموماً.

عمر الطويل

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