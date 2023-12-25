إيران.. ضبط أكثر من 500 طن من المخدرات منذ بداية العام الجاري

طهران-سانا

أكد نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني اللواء قاسم رضائي أنه تم ضبط أكثر من 500 طن من المخدرات في غضون الأشهر التسعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن رضائي قوله خلال اجتماع مع محمد أنيق الرحمن قائد قوة مكافحة المخدرات الباكستانية: إن “العلاقات والتنسيق بين إيران وباكستان مستمران منذ فترة طويلة”، مشيراً إلى أن إيران لديها حدود برية مشتركة مع باكستان يبلغ طولها نحو 987 كيلومتراً وحدود مائية بطول 200 كيلومتر، ويشهد التاريخ أنه لم يكن بين البلدين صراعات في هذه المناطق.

ولفت رضائي إلى أنه من غير المقبول السماح بتحرك الإرهابيين في الأراضي الباكستانية، معرباً عن أمله بأن تقوم السلطات الباكستانية باعتقال الإرهابيين الضالعين في الهجمات التي تعرضت لها إيران.

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