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طوفان الأقصى… أبرز تطورات اليوم

2023-12-25

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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