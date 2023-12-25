بوليانسكي: (إسرائيل) اعتبرت قرار مجلس الأمن الأخير إذناً لتطهير قطاع غزة

موسكو-سانا

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي أن القرار غير الحاسم الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة مؤخراً لم يتمكن من وقف عملية التطهير الإسرائيلية المستمرة لأهالي القطاع.

وقال بوليانسكي في قناته على منصة تلغرام: “ما يحدث الآن في قطاع غزة هو بالضبط ما حذرنا منه خلال عملية التصويت على القرار الإنساني الأخير بشأن غزة، إسرائيل تفسره كالتالي: خلق الظروف لوقف طويل لإطلاق النار يعني ضمناً استمرار تطهير القطاع من سكانه”.

وأضاف: “ما استفاده الفلسطينيون والعرب عموماً من هذا النص يبقى لغزاً بالنسبة لي، ولولا طلباتهم الملحة لكنا استخدمنا حق النقض (الفيتو) على هذا القرار غير الحاسم”.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أعلن أن روسيا لم تستخدم حق النقض “الفيتو” ضد القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن فقط من باب التضامن مع الدول العربية، مشيراً إلى أن روسيا تختلف بشكل قاطع مع محتوى القرار الذي تم تبنيه.

وكان مجلس الأمن وافق على قرار يهدف إلى تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وصوتت 13 دولة لصالحه وامتنعت روسيا والولايات المتحدة عن التصويت.

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