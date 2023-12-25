70 شهيداً على الأقل جراء مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 70 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات جراء ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة بقصفها حياً سكنياً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مع تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على أهالي القطاع لليوم الـ 79.

وطالب المكتب الإعلامي في غزة دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال المجرم من أجل إيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ولاسيما الأطفال والنساء.

بدورها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن ما حدث في مخيم المغازي هو جريمة إبادة جماعية وأن عدد الشهداء مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة في الحي المستهدف، موضحة أن الاحتلال يوجه السكان لأماكن قتلهم الجماعي في المناطق التي يدعي كذباً أنها آمنة.

كما قصف الاحتلال بالطيران والمدفعية منازل في مخيم النصيرات ودير البلح وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بينما ارتقى 11 شهيداً جراء قصف طيران الاحتلال منزلًا بمنطقة معن شرقي في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي مدينة غزة استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفيان جراء قصف الاحتلال عدة منازل، كما أصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال القطاع ما أدى لإصابة عدد منهم.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 79 إلى 20424 شهيداً و54036 جريحاً، وسط أوضاع إنسانية وصحية كارثية وانتشار المجاعة واستمرار تفشي الأمراض والأوبئة، وخاصة في مراكز الإيواء.

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