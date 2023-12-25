الرئيس الأسد الأمين العام لحزب البعث يلتقي أعضاء اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الحزب: الاستقلالية التامة والتطبيق الصارم لقرارات اللجنة المركزية

دمشق-سانا

شدد السيد الرئيس بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي على استقلالية اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الحزبية وحيادها المطلق في أدائها مهمتها خلال كل مراحل المسار الانتخابي، سواء في مرحلة التحضير أو خلال الانتخابات وصولاً إلى النتائج.

وخلال لقائه بأعضاء اللجنة أكد الأمين العام لحزب البعث أن دور اللجنة هو ضمان الإجراءات الانتخابية وفق المعايير والأسس التي أقرتها اللجنة المركزية للحزب بما يعكس توقعات كوادر الحزب ومنتسبيه.

وأكد الأمين العام أن لجنة الانتخابات يجب ألا تسمح لأي شخص أو جهة أن يتدخل بعملها أو يمارس ضغطاً عليها، والغاية الأساسية هي نزاهة الانتخابات الحزبية وشفافيتها وأن تعكس تمثيلاً حقيقياً للقاعدة الشعبية لحزب البعث.

وأضاف أن الانتخابات بإيجابياتها وسلبياتها هي الطريق الأفضل لاختيار قيادات حزبية قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه الحزب وكوادره، لكن الأهم في تجربة الانتخابات هو تحقيق العدالة في الفرص لجميع المرشحين.

واعتبر الأمين العام أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات هي واحدة من أدوات تطوير العمل الحزبي وصيانة العملية الانتخابية وتحصينها، لتكون نتائج الانتخابات أساساً لتقدم حزب البعث وتطور دوره الوطني.

وأضاف الأمين العام أن جوهر مهمة اللجنة العليا هو تأمين الأداء الشفاف في الانتخابات الحزبية والالتزام التام والصارم بقرارات اجتماع اللجنة المركزية الأخير للحزب لمنع أي مخالفات انتخابية.