مظاهرات في عواصم ومدن عالمية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمطالبة بوقفه فوراً

عواصم-سانا

شهد العديد من العواصم والمدن حول العالم مظاهرات حاشدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب منذ السابع من تشرين الأول الماضي وللمطالبة بوقفه فوراً وإدخال المساعدات الإنسانية إليه.

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الألمانية برلين ومدينتي شتوتغارت وكولونيا، والعاصمة السويدية ستوكهولم، وفي مدن ميلانو الإيطالية، ومانشستر البريطانية، وأوتريخت الهولندية دعماً للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي عليه وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فوراً.

كما خرجت مظاهرات في الدانمارك ولوكسمبورغ وتونس دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالمجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحقه بدعم وتغطية من الولايات المتحدة التي تواصل منع مجلس الأمن من الاضطلاع بدوره في حماية الأمن والسلم الدوليين وفي وقف العدوان الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وطالبوا بوقف المعايير المزدوجة ومحاكمة مسؤولي الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني.

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