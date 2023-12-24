الاحتلال يعترف بمقتل خمسة من جنوده وضباطه وإصابة 44 آخرين في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

اعترف الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمقتل خمسة من جنوده وضباطه وإصابة 44 آخرين بجروح خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ومع إعلان الاحتلال مقتل خمسة يرتفع عدد قتلاه الذين اعترف بهم منذ بدء توغله البري في القطاع إلى 150 قتيلاً.

ولا يعترف الاحتلال بأعداد قتلاه وخسائره الحقيقية في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية التي تواصل التصدي لقواته في القطاع.

بدورها أعلنت المقاومة تدميرها بقذيفة الياسين 105 ناقلة جند للاحتلال والقضاء على اثنين من جنوده بعد استهدافهما بقذيفة أر بي جي شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع والقضاء على خمسة جنود آخرين شرق المدينة بتفجير أحد الأنفاق عقب استدراجهم إليه.

كما استهدفت المقاومة قوة راجلة للعدو بعبوة مضادة للأفراد وأوقعتهم جميعاً بين قتيل ومصاب شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

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