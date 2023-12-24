أمسية ميلادية لجوقة القيثارة في كنيسة أم الزنار بحمص

حمص-سانا

قدمت جوقة القيثارة بقيادة غيداء الخوري أمسية ميلادية للأطفال في كنيسة ام الزنار للسريان الارثوذكس بحي الحميدية بحمص بعنوان “نجمة بهالليل”.

وتضمنت الأمسية 13 قطعة منوعة ما بين السريانية الميلادية وترانيم روحية وأغان ميلادية.

وأكدت الخوري في تصريح لمراسلة سانا أن الجوقة تأسست منذ نحو خمسة أشهر في بلدة زيدل بحمص وهذا الحفل الأول لها للأطفال في كنيسة أم الزنار بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة بهدف نشر الفرح والسرور في نفوس الأطفال، متمنية أن تكون أعياد الميلاد ورأس السنة أعياد خير وسلام على سورية وأهلها.

وأشار غابرييل هزيم كاهن كنيسة مارجرجس للسريان الارثوذكس في زيدل إلى أهمية هذه الفعالية بالنسبة للجوقة حيث يقدم الاطفال فيها الترانيم الميلادية الروحية ليعبروا فيها عن حبهم للميلاد المجيد والسلام.

مثال جمول

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