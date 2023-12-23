عبد اللهيان: أمريكا وحلفاؤها يعيقون وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن أمريكا وحلفاءها هم العائق الرئيسي أمام وقف أعمال القتل في فلسطين، وأن مجلس الأمن لم يتخذ إجراءات فعالة لوقف العدوان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال عبد اللهيان في مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين، إن مؤتمر اليوم هو لمناقشة قضية فلسطين، وبخاصة تطورات الأسابيع القليلة الماضية بعد مقتل وإبادة أكثر من 20 ألف مدني في غزة والضفة الغربية، أكثرهم من الأطفال والنساء، وتدمير البنى التحتية الحيوية، والتهجير الجماعي لسكان غزة، مشيراً إلى أن وجود ممثلي العديد من الدول هو علامة على الاهتمام بالقيم الإنسانية والقضية الفلسطينية التي هي إحدى القضايا المهمة التي لم يتم حلها في المجتمع الدولي.

وأوضح عبد اللهيان أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل الوضع الذي أصدر فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالأمس قراراً بشأن ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى كل قطاع غزة، ولكن هذا المجلس باعتباره الشخص المسؤول عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين للأسف فشل في تعطيل آلية القتل، وكانت العقبة الرئيسية في هذا الصدد هي حكومة الولايات المتحدة وبعض حلفاء البيت الأبيض الذين يقدمون كل الدعم غير المشروط للصهاينة.

ويشارك في المؤتمر مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وشخصيات سياسية ودينية وفكرية وإعلامية بارزة من دول مختلفة من العالم، ويهدف إلى تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني، والضغط على الكيان الصهيوني لوقف الهجمات العسكرية ضد قطاع غزة بشكل فوري، ورفع الحصار عنها بشكل كامل، وكذلك تحريك إرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني.

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