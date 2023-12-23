SCS-NET

المقاومة اللبنانية تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع جل العلام بصواريخ بركان وتحقق فيه إصابات مباشرة

2023-12-23

انظر ايضاً

وزارة الصحة الفلسطينية: 201 شهيد و368 جريحاً في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 20258 شهيداً و53688 جريحاً

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved