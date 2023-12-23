SCS-NET

من سباقات جمعية الشهيد باسل الأسد للخيول العربية الأصيلة

2023-12-23

تصوير: سمير حمام

انظر ايضاً

وزارة الصحة الفلسطينية: 201 شهيد و368 جريحاً في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 20258 شهيداً و53688 جريحاً

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved