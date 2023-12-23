وسائل إعلام فلسطينية : 6 شهداء وعدد من الجرحى في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزير الأوقاف يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في السعودية
2023-12-23
المقداد: الولايات المتحدة الأمريكية منعت مجلس الأمن من اعتماد أي قرار لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
2023-12-23
في المؤتمر الدولي حول فلسطين في طهران… رئيسي: القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للعالم الإسلامي ولكل أحرار العالم
2023-12-23
وفاة أربعة أطفال سوريين جراء الأمطار الغزيرة شمال لبنان
2023-12-23
المقداد يصل إلى طهران للمشاركة في المؤتمر الدولي التشاوري رفيع المستوى حول فلسطين
2023-12-23
دندي: القرار الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يؤسس لمرحلة خطيرة بعمل المنظمة ومستقبلها ويزيد من حدة الاستقطاب والتسييس
2023-12-22
سورية تؤكد أن “تقرير واشنطن السنوي حول الإرهاب” محاولة فاشلة للتغطية على الإرهاب الأمريكي المتمثل بالتدابير القسرية ورعاية الكيانات الإرهابية
2023-12-22
محليات
التربية تصدر مجموعة استرشادية (تجريبية) من نماذج الامتحان المؤتمت للشهادة الثانوية بفروعها كافة
2023-12-23
افتتاح صالة للسورية للتجارة ومخبز جديد وتأهيل خطي إنتاج في مخبز جبلة الآلي
2023-12-23
مركز خدمة المواطن الإلكتروني.. ثلاثة أعوام من العمل
2023-12-23
أضرار تطال الزراعات المحمية في بانياس جراء تنين بحري
2023-12-23
أمطار تعم كل المحافظات.. أغزرها في القنيطرة وحماة
2023-12-23
أمطار متوقعة على فترات في أغلب المناطق
2023-12-23
القبض على شخص يقوم بمزاولة مهنة الصرافة بطريقة غير قانونية
2023-12-23
رياضة
المنافسة وروح الحماس تعود إلى سباقات جمعية الشهيد باسل الأسد للخيول العربية الأصيلة
2023-12-23
تأهل فريق الرحى للملحق النهائي لدوري كرة السلة للناشئات تحت 18 عاماً
2023-12-23
بطولة تنشيطية برياضة الداما بالسويداء
2023-12-23
فوز العربي على الشعلة في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب
2023-12-22
برونزية لسورية في بطولة آسيا للشطرنج
2023-12-22
الفتوة المتصدر وجبلة الوصيف يتعادلان بالجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-12-22
ريال مدريد يفوز على ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني
2023-12-22
اقتصاد
رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية
2023-12-23
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 7 آلاف ليرة
2023-12-23
تراجع أسعار النفط
2023-12-23
عودة 4 معاصر زيتون إلى الخدمة في درعا… وتقديرات بإنتاج 3 آلاف طن زيت- فيديو
2023-12-22
ارتفاع أسعار الذهب
2023-12-22
بمشاركة 50 شركة وطنية انطلاق فعاليات مهرجان سوق العائلة الشهري في جرمانا
2023-12-21
إطلاق خدمة المؤشر الإسلامي DIX في سوق دمشق للأوراق المالية
2023-12-21
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
في المؤتمر الدولي حول فلسطين في طهران… رئيسي: القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للعالم الإسلامي ولكل أحرار العالم
أمطار تعم كل المحافظات.. أغزرها في القنيطرة وحماة
المقداد يصل إلى طهران للمشاركة في المؤتمر الدولي التشاوري رفيع المستوى حول فلسطين
دندي: القرار الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يؤسس لمرحلة خطيرة بعمل المنظمة ومستقبلها ويزيد من حدة الاستقطاب والتسييس
سورية تؤكد أن “تقرير واشنطن السنوي حول الإرهاب” محاولة فاشلة للتغطية على الإرهاب الأمريكي المتمثل بالتدابير القسرية ورعاية الكيانات الإرهابية
الحرارة إلى انخفاض وأمطار متوقعة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية
وسائل إعلام فلسطينية : 6 شهداء وعدد من الجرحى في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
2023-12-23
2023-12-23
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