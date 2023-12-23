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وسائل إعلام فلسطينية : 6 شهداء وعدد من الجرحى في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

2023-12-23

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وزارة الصحة الفلسطينية: 201 شهيد و368 جريحاً في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 20258 شهيداً و53688 جريحاً

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