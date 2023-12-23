نصر حلب… احتفالية طلابية في الذكرى السابعة لتحريرها من الإرهاب

حلب-سانا

أقام فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في حلب اليوم احتفالية بمناسبة الذكرى السابعة لتحرير حلب من الإرهاب حملت عنوان نصر حلب، وذلك على مدرج الشهيد باسل الأسد الجامعي.

وتخلل الحفل أغان وطنية أداها كورال الجامعة صورت معاناة أهالي حلب خلال سنوات الحرب ووقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري في سبيل تحرير مدينتهم من التنظيمات الإرهابية.

وفي كلمة له أكد أمين فرع جامعة حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور إبراهيم حديد أهمية نصر وتحرير حلب الذي شكل منعطفاً تاريخياً بالنسبة لأهاليها، مبيناً أن طلبة وشباب حلب ساهموا رغم ظروف الحرب الصعبة في بث قيم الثقافة الوطنية والانتماء والإيمان بأن وطنهم سورية سيخرج من محنته، وينتصر على الإرهاب وداعميه.

رئيس جامعة حلب الدكتور ماهر كرمان نوه في كلمته بالتضحيات التي قدمها الشعب السوري وجيشه البطل لتحرير الأرض من الإرهاب.

كما بين عضو قيادة فرع اتحاد الطلبة رئيس مكتب الفنون الدكتور علي بكاية أن مشاركة الفرقة الموسيقية والكورال في الحفل تأتي كتحية شكر للجيش العربي السوري الذي كان له الفضل في إعادة الأمن والأمان لحلب عامة وجامعتها خاصة، بعد تعرض الجامعة للعديد من الاستهدافات من قبل الإرهابيين.

وتحدث عدد من الطلبة عن فخرهم بانتصار حلب الذي كلل صمود أهاليها بأمل جديد رغم كل الصعوبات، وأعطى نموذجا حيا للتمسك بالأرض والقضية.

أوهانيس شهريان

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