تفكيك شبكة لتهريب الأسلحة في محافظة كرمان جنوب شرق إيران

طهران-سانا

أعلن المدعي العام في محافظة كرمان جنوب شرق إيران حامد عمراني تفكيك شبكة لتهريب الأسلحة والذخيرة الحربية كانت ناشطة بشكل واسع في مدينة عنبر آباد جنوب محافظة كرمان جنوب شرق البلاد.

وأوضح عمراني في تصريح اليوم أنه تم ضبط 12 قطعة من الأسلحة الحربية ومعدات قتالية تم إدخالها عبر الحدود الشرقية للبلاد بهدف تهريبها إلى المحافظات في الداخل، مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض على اثنين من عناصر الشبكة فيما العمل جار لإلقاء القبض على البقية.

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