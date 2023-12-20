إصابة واعتقال فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب واعتقل عدد من الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أنحاء مختلفة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي اليامون في جنين وطمون في طوباس وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين، كما قامت باعتقال فلسطينيين اثنين، فيما هدمت جرافات الاحتلال أجزاء من منزلين في طمون.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر في بيت لحم، وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاه مدرسة زهور الأمل وعدد من المنازل، ما أدى إلى إصابة طلبة وأهالي بحالات اختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينياً، بينهم طفلان خلال اقتحامها بلدات العيسوية وكفر عقب في القدس والمغير ونعلين في رام الله وبلعا في طولكرم ونحالين في بيت لحم وسعير وبيت أمر في الخليل.

إلى ذلك، استولت قوات الاحتلال على 5 دونمات من أراضي بلدة تقوع في بيت لحم لشق طريق استيطاني يربط بين مستوطنتين مقامتين على أراضي البلدة.

كما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي كثفت وجودها على أبواب المسجد وفي البلدة لقديمة من القدس، وعرقلت وصول الفلسطينيين إلى المسجد.

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