نقيب الصحفيين الفلسطينيين: أمريكا وبريطانيا تضغطان على الجنائية الدولية لعدم التحقيق بجرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر أن هناك ضغوطاً هائلة من الولايات المتحدة وبريطانيا على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لعدم فتح أي تحقيق في جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين.

ونقلت وكالة وفا عن أبو بكر قوله في مؤتمر صحفي اليوم: إن عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي أسفر عن استشهاد نحو 100 صحفي، وإصابة 140 آخرين، كما تم تدمير 66 مؤسسة إعلامية بالكامل، مبيناً أن الاحتلال لم يكتف باستهداف الصحفيين ومؤسساتهم بل عمد إلى قصف منازلهم ومنازل عائلاتهم، ما أسفر عن استشهاد 350 من ذوي الصحفيين، إضافة إلى تدمير منازل 1200 صحفي هم الآن دون مأوى، وذلك في محاولة فاشلة من الاحتلال لمعاقبتهم على أداء دورهم وإيقاف نقل الحقيقة.

وأوضح أبو بكر أن النقابة ستواصل جهودها لفضح حقيقة الاحتلال الإرهابي أمام العالم، وستواصل العمل مع الاتحاد الدولي للصحفيين لملاحقة مجرمي الاحتلال ومحاكمتهم بالمحكمة الجنائية الدولية، لافتاً إلى أن النقابة جهزت جميع الملفات القانونية التي تدين الاحتلال.

وطالب أبو بكر بضرورة توفير الحماية الدولية للصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، ووقف انتهاكات وجرائم الاحتلال بحقهم.

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