المخرج السينمائي المهند كلثوم يطلق عمليات تصوير سلسلة أفلام روائية قصيرة

دمشق-سانا

انطلقت كاميرا المخرج السينمائي المهند كلثوم في العاصمة دمشق لتصوير مشاهد أفلامه الروائية القصيرة الثلاثة، إضافة إلى سلسلة أفلام وثائقية من تأليف السيناريست سامر محمد إسماعيل وإنتاج مديرية الإعلام التنموي في وزارة الإعلام، وتنفذها المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

وتسلط الأفلام القصيرة الثلاثة التي حملت عناوين (الموقف) و(خطوة نحو الألف ميل)، و(مصيرمشترك) الضوء على موضوعات عديدة، منها ثقافة التطوع والحفاظ على المرافق العامة والمواطنة والمساواة، إضافة إلى الطفولة وأخطار التكنولوجيا الحديثة ومضار التدخين.

وأشار المهند كلثوم في تصريح لـ سانا إلى أن هذه السلسلة من أفلامه الجديدة تأتي استكمالاً لمشروعه السينمائي الروائي والوثائقي على حد سواء، لافتاً إلى أهمية إنتاج أفلام وثائقية تسلط الضوء على الحياة الاجتماعية والتركيز على العادات السلبية فيها والسعي لإيجاد الحلول لها.

ولفت كلثوم إلى أن السينما هي الأداة الأكثر تأثيراً في الوعي العام، وهي القادرة اليوم على خلخلة الأفكار الخاطئة وتعزيز الوعي الاجتماعي في المجتمع.

يذكر أن سلسلة الأفلام الروائية القصيرة من بطولة مجموعة من الفنانين وهم عامر علي وعلاء قاسم ورنا جمول وجمال العلي وأسيمة يوسف ولارا بدري وجدي عبيدو وعهد ديب وصفوح ميماس ودرويش عبد الهادي وفراس حسن وشيرين سلطان، والأطفال (غدي العقباني وريماس الخوري وكرم النميص ومحمد الجندي وحمزة سعد الدين).

شذى حمود

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