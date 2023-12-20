شركة الاتصالات الفلسطينية: مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تكرر قبل قليل انقطاع الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت ما أدى إلى توقف خدماتنا وسط وجنوب القطاع واستمرارها بشكل جزئي ومحدود شماله