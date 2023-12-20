شركة الاتصالات الفلسطينية: مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تكرر قبل قليل انقطاع الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت ما أدى إلى توقف خدماتنا وسط وجنوب القطاع واستمرارها بشكل جزئي ومحدود شماله

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الأمم المتحدة تجدد التأكيد على سيادة السوريين في الجولان المحتل والشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة على مواردهم الطبيعية
2023-12-19
انتخاب سورية عضو مكتب تنفيذي بمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
2023-12-19
عبد اللطيف في اجتماع وزراء الإسكان والتعمير العرب: تعزيز العمل والتعاون بمجال الإعمار ومواجهة الكوارث
2023-12-19
الوزير المقداد يبحث هاتفياً مع عبد اللهيان الأوضاع على الساحة الفلسطينية
2023-12-19
بمشاركة سورية… الدورة الأربعون لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تنطلق غداً في طرابلس
2023-12-18
وزير النفط يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية فرص التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز
2023-12-18
المقداد ووانغ دي: استمرار التشاور بشكل فعال لتنسيق المواقف بشأن التطورات الإقليمية والدولية ودفع التعاون الثنائي
2023-12-18
محليات
بحضور المهندس عرنوس… انطلاق أعمال الدورة الـ11 للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال
2023-12-20
الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2023-12-20
بداية الشهر القادم.. بدء ضخ مياه الري في حلب
2023-12-19
مجلس الشعب يقر عدداً من مشروعات القوانين
2023-12-19
توزيع ألبسة شتوية للأسر المحتاجة بالسويداء
2023-12-19
347805 عدد الغراس الحراجية المباعة والموزعة في محافظة ريف دمشق لهذا الموسم
2023-12-19
بمشاركة 36 سيدة… افتتاح سوق الميلاد بمنارة حلب القديمة
2023-12-19
رياضة
مانشستر سيتي يفوز على أوراوا في نصف نهائي كأس العالم للأندية
2023-12-20
منتخب سورية في المركز الثالث في بطولة كأس العالم لفروسية الرماية
2023-12-18
الفتوة يفوز على الجيش في ختام الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم ويبتعد بالصدارة
2023-12-18
أرسنال يستعيد الصدارة بعد فوزه على برايتون في الدوري الإنكليزي
2023-12-17
رامي طلب يحرز برونزية جديدة لسورية في بطولة آسيا للشطرنج
2023-12-17
15 ميدالية متنوعة لسورية بالبطولة الدولية للسامبو والكوراش
2023-12-17
برونزية لسورية في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر
2023-12-17
اقتصاد
جين بينغ: زيادة حجم التجارة الثنائية بين روسيا والصين تعكس الديناميكية الإيجابية للتعاون بين البلدين
2023-12-20
استقرار أسعار الذهب
2023-12-20
غداً.. ملتقى الحوار الاقتصادي السوري تحت عنوان (الصناعات الغذائية طريق النهوض بالزراعة والاقتصاد)
2023-12-20
الزراعة تطلق مبادرة لبيع الغراس المثمرة بسعر التكلفة على البطاقة العائلية
2023-12-19
ورشة عمل لمكتب الحمضيات للتعريف بالخارطة الصنفية في زراعة طرطوس
2023-12-19
وزارة المالية: إعداد روزنامة إصدارات سندات الخزينة للعام 2024 بقيمة إجمالية 1000 مليار ليرة سورية
2023-12-19
وزير المالية الروسي: نمو التجارة بين روسيا والصين مؤشر على استقرار اقتصادهما
2023-12-19
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
بحضور المهندس عرنوس… انطلاق أعمال الدورة الـ11 للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال
الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام
الأمم المتحدة تجدد التأكيد على سيادة السوريين في الجولان المحتل والشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة على مواردهم الطبيعية
عبد اللطيف في اجتماع وزراء الإسكان والتعمير العرب: تعزيز العمل والتعاون بمجال الإعمار ومواجهة الكوارث
اللجنة الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين: توظيف 38 من ذوي الشهداء
شركة الاتصالات الفلسطينية: مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تكرر قبل قليل انقطاع الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت ما أدى إلى توقف خدماتنا وسط وجنوب القطاع واستمرارها بشكل جزئي ومحدود شماله
2023-12-20
2023-12-20
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المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة على محاور مخيم جباليا وتل الزعتر شمال قطاع غزة
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