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شركة الاتصالات الفلسطينية: مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تكرر قبل قليل انقطاع الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت ما أدى إلى توقف خدماتنا وسط وجنوب القطاع واستمرارها بشكل جزئي ومحدود شماله

2023-12-20

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