رئيسي يدعو الدول الإسلامية لتسخير إمكاناتها لمساعدة الفلسطينيين في غزة

طهران-سانا

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الدول الإسلامية لتسخير إمكاناتها لتقديم الدعم إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال رئيسي في اتصال هاتفي مع رئيس تركمانستان سردار باردي محمدوف: إن “العدوان الصهيوني الأمريكي على أهل غزة المظلومين أثار غضب شعوب العالم أجمع وليس شعوب العالم الإسلامي فقط”، مشدداً على أن “نصرة المظلومين وفضح أعمال الظالمين من التعاليم السامية لمدرسة الإسلام والإنسانية”.

من جانبه، أعرب محمدوف عن ارتياحه للتوجه المتنامي للعلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية، معلناً استعداد بلاده لتوسيع مستوى التعاون وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة في قطاعات الطاقة والنقل والترانزيت والثقافة.

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