الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت

الكويت-سانا

أدى الشيخ مشعل الأحمد اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي أميراً للبلاد، خلفاً لشقيقه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا أن رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد عبد العزيز السعدون كان وجه دعوة لعقد جلسة خاصة اليوم لأداء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية بناء على طلب الحكومة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي نادى بالشيخ مشعل أميراً للبلاد بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد يوم السبت الماضي.

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