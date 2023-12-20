المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة وتكبده خسائر في الأرواح والعتاد

القدس المحتلة- سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة المنكوب، موقعة أعدادا من القتلى والجرحى في صفوفها بالتوازي مع قصف “تل أبيب” بالصواريخ ردا على مجازر العدو المتواصلة لليوم الـ 74.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إن مقاتليها اشتبكوا مع 12 جندياً للاحتلال بالأسلحة الرشاشة في حي الشيخ رضوان بغزة وأوقعوهم بين قتيل ومصاب، كما استهدفوا برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل تحشيدات العدو شرق خان يونس جنوب القطاع، موقعة إصابات مباشرة في صفوفها.

وأضافت المقاومة الفلسطينية إن مقاتلينا تمكنوا من إيقاع 7 من جنود العدو الصهيوني بين قتيل ومصاب بعد اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة في حي الشجاعية شرق غزة، كما استهدفوا بقذائف الياسين 105 و”تي بي جي” و”آر بي جي” تحشيدات العدو الصهيوني وآلياته وسط القطاع وشماله موقعين أفرادها بين قتيل ومصاب.

وأشارت المقاومة إلى أنها استهدفت منزلا تحصن به سبعة من جنود العدو الصهيوني في خان يونس وأوقعتهم بين قتيل ومصاب، فيما استهدفت قوة أخرى بقذيفة “تي بي جي” في منطقة تل الزعتر شمال القطاع مؤكدة مقتل 8 من جنوده، واعترف الاحتلال صباح اليوم بمقتل اثنين من ضباطه خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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