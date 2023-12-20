الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى المعمداني في غزة

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة ما أدى إلى توقفه عن العمل.

وقالت إدارة المستشفى وفقاً ما نقلت وكالة وفا: إن قوات الاحتلال ودباباته حاصرت المستشفى واعتقلت عدداً من الأطباء والممرضين والجرحى من داخله ما أدى إلى خروجه عن الخدمة ولم يعد بالإمكان استقبال مرضى أو مصابين رغم بلاغات بوجود عشرات الجرحى في الشوارع جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المنكوب، مشيرة إلى أنه آخر المستشفيات التي كانت تعمل في شمال قطاع غزة.

وفي الـ 17 من تشرين الأول الماضي ارتكب الاحتلال مجزرة بقصفه ساحة المستشفى أثناء تواجد آلاف النازحين ما أدى إلى استشهاد وجرح المئات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى العودة شمال القطاع وحولته إلى ثكنة عسكرية واحتجزت من فيه ومنعت عنهم الماء والطعام.

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