حزب الله يعلن استشهاد ثلاثة من مقاوميه إثر قصف العدو الإسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان

بيروت-سانا

أعلن حزب الله عن استشهاد ثلاثة من مقاوميه إثر قصف العدو الإسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان اليوم.

وقال الحزب في بيان له: “بمزيد من الفخر والاعتزاز زفت المقاومة استشهاد ثلاثة مقاومين وهم أحمد حسين الحاج علي من بلدة الحلوسية ومحمد حسن جعفر مكي من بلدة محرونة ومحمد نعمة سرور من بلدة عيتا الشعب، وذلك جراء العدوان الصهيوني على جنوب لبنان اليوم”.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت العدو الإسرائيلي في موقع المطلة، اليوم وأوقعت طاقم دبابة ميركافا تابعة له بين قتيل وجريح بموقع المالكية شمال فلسطين المحتلة.

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