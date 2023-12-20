اتحاد الطلبة يطلق دورات تدريبية لتعزيز قدرات كوادره العاملة على منصة (صلة) للخدمات الطلابية

حمص- سانا

أطلق الاتحاد الوطني لطلبة سورية في جامعة البعث بحمص اليوم دورة تدريبية لتعزيز قدرات كوادره العاملة على منصة “صلة” الإلكترونية التفاعلية للخدمات الطلابية.

وقدم مدير مركز المعلوماتية المركزي أحمد داود شرحاً عاماً عن المنصة والواقع الحالي لعملها والخطوات المزمع العمل عليها لتطويرها، بما يحقق الغاية المطلوبة منها بالشكل الأمثل.

وأكد داود أهمية تنشيط عمل فروع الاتحاد عبر إقامة ندوات حوارية على مستوى الهيئات الطلابية للتعريف بالمنصة وعملها واعتمادها بين الطلاب من خلال الدورات التي يتم إطلاقها واعتماد روابط للتسجيل عن طريق المنصة وضرورة اعتماد البريد الطلابي وإقامة دورات للتدريب الافتراضي والتدريب “عن بعد”.

كما استعرض داود الخدمات التي تقدمها المنصة للطلاب من خلال عدة أيقونات تشمل مكتبة للأبحاث واستقبال الشكاوى الطلابية والمبادرات الطلابية والمنتدى والتأمين الطلابي وآلية تنظيم عمل الاتحاد على المنصة الداخلية “إي آر بي” وأتمتة ذاتيات الكوادر القيادية والطلابية والعاملين في الاتحاد إلكترونياً.

وكان اتحاد الطلبة أطلق في الخامس عشر من شهر آذار الماضي منصة “صلة” كأول منصة إلكترونية تفاعلية للخدمات الطلابية لتكون صلة الوصل بينه وبين الطلاب للتعرف على طموحاتهم وآرائهم وهمومهم ومعالجة الصعوبات والمشكلات التي تواجههم، من خلال خطط وبرامج الاتحاد المستقبلية.

هيلانه الهندي

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