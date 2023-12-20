أمسية تراتيل وصلاة على نية السلام في كنيسة أم الزنار بحمص

حمص-سانا

أمسية تراتيل وصلاة على نية السلام شهدتها مساء اليوم كنيسة السيدة العذراء أم الزنار بحمص القديمة.

وأحيت المغنية والمرنمة ميشيلا بهنان الأمسية بتقديمها باقة من التراتيل باللغتين العربية والسريانية مجدت فيها ميلاد رسول المحبة والسلام.

كاهن كنيستي مار أفرام والسيدة العذراء أم الزنار الأب يوحنا الزكيمي أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن أمسية اليوم هي رسالة سلام من أقدم كنائس العالم أم الزنار بحمص ومن سورية العريقة بتاريخها ومحبتها وسلامها للعالم فسورية مهد الحضارات والديانات السماوية، منوهاً بأن الأمسيات الترنيمية التي تحييها الكنائس تهدف لإعطاء الحياة من جديد لأبناء سورية ولا سيما في تحدي لكل الأزمات وزرع الطمأنينة في النفوس مع اقتراب قدوم عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، داعياً أن يحل الأمن والسلام العالم وبلدنا الحبيب سورية.

قائد كورال كنيسة أم الزنار بحمص اسكندر يشوع نوه بحاجتنا جميعا لنعيش السلام الداخلي والسكينة وخلق فسحة من الأمل والفرح من خلال الموسيقا آملاً أن يكون الحضور استمتعوا بأجواء الريستال المرنم وتقديم ترانيم منوعة منها بالسريانية والعربية أدتها المغنية والمرنمة ابنة الجزيرة السورية الشابة ميشلا بهنان، داعياً أن يعم السلام سورية والعالم.

وبدورها أعربت المغنية ميشلا بهنان عن سعادتها وفخرها لتواجدها بين أبناء حمص في أعرق وأقدم كنائس العالم كنيسة السيدة العذراء ام الزنار.

تمام الحسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency