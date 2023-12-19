غرس 1000 شجرة ضمن حملة “غرسة خير” في منطقة وادي النضارة بحمص

حمص-سانا

لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعاليات حملة التشجير الوطنية في منطقة وادي النضارة بحمص والتي ينفذها الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بعنوان “غرسة خير” وذلك بغرس 1000 شجرة ومشاركة 200 طالب وطالبة من جامعتي البعث والوادي الدولية الخاصة.

وأكد علي حمادي رئيس فرع اتحاد الطلبة في جامعة البعث أن الحملة مستمرة لليوم الثاني بمشاركة طلاب الجامعة الذين أثبتوا أنهم القادرون على إعادة البناء والإعمار، لافتاً إلى أن الحملة تساهم في توظيف طاقات الشباب عبر إشراكهم في جميع الأنشطة التي تلبي احتياجات المجتمع.

بدوره أشار طارق كاخيا رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في جامعة الوادي الدولية الخاصة إلى أن تلاقي طلاب الجامعات في حملة “غرسة خير” فيه كل العطاء والخير لأن الشباب هم أهل لهذه الحملة التي عملوا فيها وغرسوا الأشجار في مختلف المناطق التي تعرضت للحرائق بهدف استعادة جمال طبيعة سورية.

وعبر كل من الطلاب المشاركين رشيد منصور وريم السالم وروان العلي وزي نهار دندشلي عن سعادتهم بهذه المشاركة التي أتاحت الفرصة لهم للتعرف على بعض المناطق في محافظتهم، إضافة لغرسهم الأشجار الحراجية في المناطق التي تعرضت للحرائق او القطع الجائر وإعادة تأهيلها وزراعتها.

وبمشاركة 160 طالباً وطالبةً من جامعتي البعث والوادي الدولية الخاصة نفذ الاتحاد الوطني لطلبة سورية يوم أمس حملة التشجير الوطنية “غرسة خير” في منطقتي وادي النضارة وسد المزينة في تلكلخ.

مثال جمول

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