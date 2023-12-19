طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها ويحذر من تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وليلاً يبقى الجو بارداً ويحذر من تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية ومن تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق خلال الصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المرتفعات الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..