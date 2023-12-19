بمشاركة 36 سيدة… افتتاح سوق الميلاد بمنارة حلب القديمة

حلب-سانا

افتتحت اليوم فعاليات سوق الميلاد الذي تنظمه الأمانة السورية للتنمية ولجنة سيدات أعمال غرفة صناعة حلب بمشاركة 36 سيدة.

وتضم الفعالية التي تستمر خمسة أيام في منارة حلب القديمة معرضاً لمختلف أنواع المنتجات اليدوية والصوف والرسم على الزجاج والخشب والكروشيه والإيتامين، ومختلف أصناف الحلويات الحلبية والإكسسوارات والألبسة، ومسرحاً لخيال الظل وجوقات الكورال.

وأوضحت منسقة الفعاليات في منارة حلب القديمة شميريام مقديس في تصريح لمراسلة سانا أن فعالية سوق الميلاد تضم عدة نشاطات من معرض ومسرح خيال الظل وجوقات الكورال، لافتة إلى أن المعرض يسهم في تنشيط العجلة الاقتصادية للمدينة القديمة وإعادة الحياة فيها، والتعريف بالمنتجات المتميزة والحرفية الخاصة بأعياد الميلاد.

وبينت عضو مجلس إدارة ورئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة صناعة حلب المهندسة آني ماركوسيان أن المعرض هو ترويج للسيدات اللواتي يعملن على صناعة المشغولات اليدوية ولا يمتلكن منافذ للبيع، ليتمكن في المستقبل من التأسيس لمشاريعهن.

وأضافت: إن السيدات المشاركات قسم منهن مواظبات على المشاركة في المعارض، وقسم خضعن لدورات مهنية.

وقالت عالية الإلشي: إنها حرصت على المشاركة للترويج لمنتجاتها من مختلف أنواع منتجات الرسم على الزجاج والرسم على الدف واللوحات.

وتحدثت بيتي أوهان عن مشاركتها بتقديم مختلف أصناف الحلويات من ملبن وقمر الدين و”شيز كيك وبيتفور وكاتو”، مؤكدة أن المرأة قادرة على الإبداع والإنتاج وتحدي الظروف الاقتصادية الصعبة وإيجاد مصدر دخل لعائلتها.

وبينت أربي مخسيان أنها شاركت بمجموعة من الصابون الطبي والمصنع من مواد طبيعية وبأشكال وألوان متعددة وروائح متنوعة، بهدف التأسيس لمشروعها والبيع بأسعار منافسة للزوار.

وأشارت صونيا نرسيسيان إلى أنها تعمل في صناعة المنتجات اليدوية الصوفية والإيتامين منذ 40 عاماً ، وورثت ابنتها عنها هذه المهنة، وهي ما زالت تشارك في المعارض لكسب المزيد من الزبائن الجدد، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على هذه المهنة للأجيال الشابة.

بريوان محمد

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