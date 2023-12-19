بيسكوف: تجميد أصول شركات الدفاع الروسية لا يعد خطراً

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن تجميد أصول شركات الدفاع الروسية والذي تضمنته الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا يعد خطراً كبيراً.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله للصحفيين: “لا يعد تجميد أصول شركات الدفاع الروسية خطراً كبيراً، لأنه لا توجد هناك أي أصول قد يجمدها الاتحاد الأوروبي”.

وحول العقوبات على تصدير الماس الروسي، شدد بيسكوف على أن بلاده ستتجاوز العقوبات الغربية المفروضة على تصدير الماس.

ووافق الاتحاد الأوروبي أمس على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا والتي تضمنت قيوداً اقتصادية وشخصية، بما في ذلك حظر استيراد الماس الروسي وتشمل العقوبات الجديدة 61 فرداً، و86 مؤسسة.

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