الصين تدعو واشنطن إلى عدم عرقلة القرارات الدولية بشأن غزة

بكين-سانا

دعت الصين اليوم واشنطن إلى التوقف عن عرقلة اعتماد القرارات الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يزال يقع على عاتق الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون في مؤتمر صحفي: “نأمل أن تستمع الولايات المتحدة إلى الصوت القوي للمجتمع الدولي وأن تتوقف عن عرقلة اعتماد القرارات من قبل مجلس الأمن، وأن تقوم بواجبها في تعزيز وقف فوري لإطلاق النار ومنع امتداد الكارثة الإنسانية في غزة”.

وكانت الولايات المتحدة منعت مجلس الأمن 4 مرات خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي من اعتماد قرار لوقف العدوان.

وأشار وانغ ون إلى أن الصين ليس لديها مصالح أنانية في الشرق الأوسط، ولا تنخرط في “دوائر صغيرة” وتدعم بقوة شعوب المنطقة في تولي مصيرها بأيديها، لافتاً إلى “المبادرات والمقترحات التي قدمتها لحل النزاعات والخلافات من خلال الحوار والتشاور.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى موقف الصين حول غزة بتعزيز وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وحماية المدنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية.

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