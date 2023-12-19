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موسكو تحتج على مشاركة قوات أسترالية بمناورات على حدود روسيا

2023-12-19

موسكو-سانا

أعربت وزارة الخارجية الروسية اليوم للسفارة الأسترالية بموسكو عن احتجاجها الشديد جراء مشاركة قوات أسترالية بمناورات في جزيرة هوكايدو بالقرب من حدود روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “تم تقديم احتجاج قوي اللهجة إلى السفارة الأسترالية في موسكو فيما يتعلق بمشاركة الوحدة العسكرية الأسترالية في المناورات الثلاثية للولايات المتحدة واليابان وأستراليا “ياما ساكورا  85″ في جزيرة هوكايدو القريبة من حدود روسيا”.

وحذرت الوزارة من أن الالتزام المتهور من جانب الحكومة الأسترالية بالتحالفات العسكرية والسياسية مع واشنطن وطوكيو “يضع كانبيرا على طريق تصعيد خطير للتوترات في شمال شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

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