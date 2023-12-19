السورية للاتصالات تدعو مشتركيها الذين يتجاوز عدد حروف إعدادات حساب الإنترنت 12 حرفاً إلى مراجعة مراكزهم الهاتفية

دمشق-سانا

دعت الشركة السورية للاتصالات مشتركي خدماتها الذين يبلغ عدد أحرف الاسم المستخدم في إعدادات حساب الإنترنت أكثر من 12 حرفاً إلى مراجعة مراكزهم الهاتفية أو الاتصال على أحد الرقمين 100-199.

وذكرت السورية للاتصالات في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه سيتم تسليم المراجعين حساباً جديداً لإعادة برمجة جهاز الراوتر وفقه، تجنباً لتوقف خدمة الإنترنت، وليتمكنوا من تسديد فواتيرهم الهاتفية إلكترونياً وشحن الباقات الإضافية.

وجددت السورية للاتصالات التذكير بتوقف عملية تحصيل الفواتير الهاتفية لقاء خدماتها ضمن المراكز الهاتفية بدءاً من 2-1-2024.

نور يوسف

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