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منظمة معاهدة الأمن الجماعي: إجراء 7 مناورات عسكرية مشتركة في 2024

2023-12-19

موسكو-سانا

أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم إجراء سبع مناورات عسكرية مشتركة خلال عام 2024، على أراضي روسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

وقال الأمين العام للمنظمة إيمانغالي تاسماغامبيتوف في اجتماع للمجلس والجلسة العامة السادسة عشرة للجمعية البرلمانية للمنظمة: “تم إعداد برنامج مكثف لأنشطة التدريب القتالي المشترك، ولإجراء سبع مناورات مشتركة خلال العام المقبل”.

وأضاف: “ستشارك في المناورات قوات الرد السريع الجماعية وقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وقوات ووسائل الاستخبارات اللوجستية وهيئات القيادة والقوات الخاصة التابعة للمنظمة”.

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