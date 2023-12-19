معرض للتعريف بمنتجات خلية النحل وتطويرها بالسويداء

السويداء-سانا

تهدف “مجموعة المحبة” لتربية النحل التي تشارك في معرض (الأيادي المبدعة) في السويداء للتعريف بمنتجات خلية النحل انطلاقاً من أهميتها وفوائدها والمسؤولية الملقاة على عاتق المربين والمنتجين لتطوير وخدمة هذا القطاع الهام في الاقتصاد الزراعي.

المجموعة التي تأسست عام 2021 تضم بحسب منسقها ياسين قداح حاليا منتجين من محافظات السويداء ودمشق وريفها ودرعا واللاذقية، يقومون بإنتاج العسل والعكبر والبروبليس وغبار الطلع وخل العسل والغذاء الملكي وشمع النحل.

وتسعى المجموعة كما ذكر قداح في حديثه لمراسل سانا اليوم خلال مشاركتهم في معرض “الأيادي المبدعة” الذي تقيمه جمعية محبة ووفا بالسويداء إلى نشر المعلومة الصحيحة عن العسل ومنتجات خلية النحل والتعريف بخواصها وكيفية إدخال بعضها في تحضير المراهم والكريمات.

وبين قداح أن المجموعة شاركت بسلسلة من المهرجانات والمعارض خلال الفترة الماضية وليست المقتصرة منها على العسل كمعرض الزهور واتحاد النحالين العرب، لافتاً إلى وجود حالة من التعاون بين أعضائها كفريق مستمر بالعمل والإنتاج رغم ظروف الأزمة.

وبحسب باسم خليفة عضو اتحاد النحالين العرب فإنه ينتج العديد من منتجات خلية النحل، إضافة لتصنيع الألبسة الخاصة بالنحالين، لافتاً إلى أهمية هذه المجموعة لتبادل الخبرات التي تسهم بتطوير العمل والتشاركية بتأمين المراعي للنحل بمختلف المحافظات.

فيما ذكرت عضو المجموعة المهندسة غالية الصحناوي كيف تقوم إضافة لتقديم منتجات خلية النحل بتصنيع منتجات غذائية من العسل، كالبسكويت من غبار الطلع وشوكولا العسل ومجففاته، مؤكدة أهمية تواجدها مع زملائها النحالين لدعم بعضهم والمساعدة في حل المشكلات التي تواجههم والتشاور فيما بينهم والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال تربية النحل ومنتجاته.

عمر الطويل

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