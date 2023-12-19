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وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي برجين سكنيين في حي الرمال بمدينة غزة

2023-12-19

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