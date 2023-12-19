وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي برجين سكنيين في حي الرمال بمدينة غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية… الدورة الأربعون لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تنطلق غداً في طرابلس
2023-12-18
وزير النفط يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية فرص التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز
2023-12-18
المقداد ووانغ دي: استمرار التشاور بشكل فعال لتنسيق المواقف بشأن التطورات الإقليمية والدولية ودفع التعاون الثنائي
2023-12-18
وزير التعليم العالي يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
2023-12-17
مشاهد من غوانزو على هامش القمة العالمية الخامسة للإعلام
2023-12-17
المهندس عرنوس للسفير سلوكا: ضرورة تعزيز إجراءات التجارة البينية بين سورية وبيلاروس
2023-12-17
سورية تشارك بمعرض داكار الدولي في السنغال
2023-12-17
محليات
معرض للتعريف بمنتجات خلية النحل وتطويرها بالسويداء
2023-12-19
اللجنة الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين: توظيف 38 من ذوي الشهداء
2023-12-19
الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2023-12-19
سياح من جنسيات أوروبية صينية تزور مدينة بصرى الشام وتطلع على معالمها الأثرية
2023-12-18
اللجنة الوطنية لليونيسكو تناقش تعزيز الوعي بأهمية التراث المادي واللامادي
2023-12-18
طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2023-12-18
زراعة 3 آلاف غرسة في منطقتي وادي النضارة وسد المزينة غرب حمص ضمن حملة (غرسة خير)
2023-12-18
رياضة
منتخب سورية في المركز الثالث في بطولة كأس العالم لفروسية الرماية
2023-12-18
الفتوة يفوز على الجيش في ختام الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم ويبتعد بالصدارة
2023-12-18
أرسنال يستعيد الصدارة بعد فوزه على برايتون في الدوري الإنكليزي
2023-12-17
رامي طلب يحرز برونزية جديدة لسورية في بطولة آسيا للشطرنج
2023-12-17
15 ميدالية متنوعة لسورية بالبطولة الدولية للسامبو والكوراش
2023-12-17
برونزية لسورية في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر
2023-12-17
بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة… فعالية كرنفالية لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الشباب الرياضية بدمشق
2023-12-17
اقتصاد
وزير المالية الروسي: نمو التجارة بين روسيا والصين مؤشر على استقرار اقتصادهما
2023-12-19
تراجع طفيف لأسعار الذهب
2023-12-19
ارتفاع أسعار النفط
2023-12-19
للمرة الأولى.. افتتاح معرض للطاقات المتجددة في اللاذقية بمشاركة جهات عامة وخاصة
2023-12-18
تطوير إدارة محصول القمح لمواجهة أثر التغيرات المناخية خلال ورشة علمية للبحوث الزراعية
2023-12-18
وزير النفط يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية فرص التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز
2023-12-18
بدء توزيع الدفعة الأولى من الأسمدة المخصصة لمحصول القمح بدير الزور
2023-12-18
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
اللجنة الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين: توظيف 38 من ذوي الشهداء
هيئة الإشراف على التأمين: دعم مادي لمرضى السرطان من موظفي القطاع الإداري
الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام
الرئيس الأسد خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث: التمسك بالقضايا هو الذي يحمي الشعوب والأوطان
وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي برجين سكنيين في حي الرمال بمدينة غزة
2023-12-19
2023-12-19
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