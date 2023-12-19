معرض للخط العربي للأطفال في ثقافي الحسكة

الحسكة-سانا

استضافت صالة المعارض في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة معرضاً لرسومات الخط العربي، شارك فيه عدد من الأطفال بالتعاون مع مديرية الثقافة.

وجسدت اللوحات المعروضة عدداً من أنواع الخط العربي الجميل لعبارات وطنية ومقولات وحكم معبرة، شارك فيها الرواد الطليعيون ممن لديهم موهبة في مجال الخط والذين خضعوا لورشات عمل، وتدريب لتطوير هذه المواهب وتحويلها إلى فن محترف.

وبين مدير الثقافة عبد الرحمن السيد في تصريح لمراسل سانا أن المديرية تحرص على تبني وتنمية مواهب الأطفال ورعايتها، وذلك بالتعاون مع الشركاء والهيئات والمنظمات الشعبية.

ومعرض اليوم وما تضمنه من رسومات جميلة للخط العربي يسلط الضوء على مواهب مجموعة من الأطفال وضرورة تقديم الرعاية اللازمة لها، لترفد الإبداع الفني في المحافظة ، ولا سيما في مجال الخط وفنونه بدماء جديدة في المستقبل.

رئيسة مكتب الفنون الجميلة والمسرح في فرع الطلائع فدوى محمود أشارت إلى أن النشاط يقام بالتشاركية مع مديرية الثقافة، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، والأطفال المشاركون في المعرض كانوا قد شاركوا بورشة للخط العربي ورسومات وكتابات، لافتة إلى أنه يتم تدريب الأطفال الموهوبين في البداية على رسومات بخط الرقعة، ومن ثم الانتقال إلى باقي الخطوط في اللغة العربية.

نزار حسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency