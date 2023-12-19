الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، ويكون بارداً ليلاً، محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية ومن تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق خلال الصباح الباكر، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المرتفعات الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…