توريتشيك: الدعم الغربي الأعمى لـ إسرائيل تهديد لمنطقة الشرق الأوسط وللدول الغربية نفسها

براغ-سانا

أكد رئيس قسم الشرق الأوسط في جامعة ميتروبوليت في العاصمة التشيكية براغ برشيتسلاف توريتشيك أن الدعم الغربي الأعمى للكيان الإسرائيلي يمثل تهديداً لمنطقة الشرق الأوسط وللدول الغربية نفسها.

وأوضح توريتشيك في حديث للإذاعة التشيكية أنه لا يمكن حل الوضع الذي يجري في فلسطين دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وبين توريتشيك أن التحذيرات من نتائج الدعم الغربي بدأت تظهر في فرنسا والولايات المتحدة لأن الدول التي تعلن الالتزام بحقوق الإنسان لا يمكن لها أن تتجاهل الخرق الجاري لحقوق الإنسان من قبل “إسرائيل” وأن تمنحها الحصانة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency