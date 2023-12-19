(حكاية تحدي)… معرض لجمعية رعاية الصم والبكم بحمص

حمص-سانا

نحو ستين لوحة تغلفها عفوية وصدق التعبير أبدعتها أنامل أعضاء جمعية رعاية الصم والبكم بحمص واحتضنتها صالة صبحي شعيب للفنون التشكيلية بحي الدبلان بالمدينة.

المعرض الذي تقيمه جمعية رعاية الصم والبكم بحمص بعنوان “حكاية تحدي” هو أول نشاطاتها بعد استئناف عملها بعد توقفها لسنوات.

وأشار رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص الفنان إميل فرحة إلى أهمية هكذا معرض لاستقطاب ورعاية الموهوبين ولا سيما الأشخاص من ذوي الهمم بهدف تشجيعهم وتحفيزهم وتنمية مواهبهم.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية وعد باراوي في تصريح لمراسلة سانا أن الجمعية تأسست منذ عام 1982 ونتيجة الأزمة توقفت نشاطاتها، وفي العام 2021 تم إعادة تأهيل المقر المدمر وتشكيل الكوادر وتسجيل الأشخاص الصم والبكم حيث تم تضم حاليا حوالي 300 من الأشخاص الصم والبكم.

الطفلة ميار ألتون اختارت رسم بعض الحيوانات الأليفة والزهور والشخصيات الكرتونية بألوان الفرح وحب الحياة فيما استحوذت القضية الفلسطينة على اهتمام اليافعين فرسم براء الحلواني وجه فتاة ودمعة وعلم فلسطين كما تضمنت مشاركة الشابة سوار فاضل لوحات تعبيرية مظللة بالرصاص والفحم.

وأجاد الشابان الجامعيان خليل وابراهيم الحسن رسم لوحات تتضمن رموز لغة الإشارة للصم والبكم ووجوه أطفال ولوحة للأمومة وشخصيات رياضية وفنية عربية وعالمية ومعالم تاريخية سورية باستخدام أبسط الأدوات قلم رصاص وفحم.

تمام الحسن

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