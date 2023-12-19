المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي عند المنطقة الحدودية الجنوبية

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم منصتين للقبة الحديدية للعدو الإسرائيلي شمال مستوطنة كابري بسلاح المدفعية وحققت فيهما إصابات دقيقة.

وقالت المقاومة في بيان لها اليوم: إنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته استهدف مقاتلونا منصتين للقبة الحديدية للعدو الإسرائيلي شمال مستوطنة كابري بسلاح المدفعية وحققت فيهما إصابات دقيقة.

ورداً على محاولة العدو الإسرائيلي ترهيب المشاركين في تشييع أحد الشهداء في بلدة عيتا الشعب بإطلاق صاروخ موجه من طائرة مسيرة على سطح مبنى قريب من موكب المشيعين أطلقت المقاومة اللبنانية صلية صواريخ على قرية الخالصة المحتلة أو ما تسمى مستوطنة كريات ‏شمونة.

من جهته جدد العدو الإسرائيلي خلال الساعات الماضية قصفه باتجاه عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان حيث قصفت مدفعيته من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في شكل متقطع الأطراف الغربية لبلدة بليدا في مرجعيون وأطراف عيترون ويارون وأطراف حرج بلدة يارون.

وفي صور أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون.

بدوره حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب مستطلعاً أجواء الناقورة وعلما الشعب ومروحين مروراً بأجواء الضهيرة والبستان ويارين في القطاع الغربي وصولاً إلى أجواء عيتا الشعب ورميش ويارون ومارون الراس وبنت جبيل في القطاع الاوسط.

في غضون ذلك نفذت مسيرة معادية غارة استهدفت منطقة مفتوحة بين بلدتي عيترون وبليدا مطلقة صاروخاً موجهاً من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

كما أطلقت مسيرة معادية أخرى صاروخاً استهدف منزلاً في حي أبو شاش عند أطراف بلدة طيرحرفا دون وقوع أي إصابات.

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