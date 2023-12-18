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سياح من جنسيات أوروبية صينية تزور مدينة بصرى الشام وتطلع على معالمها الأثرية

2023-12-18

درعا-سانا

زار سياح من جنسيات عدة مدينة بصرى الشام الأثرية واطلعوا على معالمها وبنيتها المعمارية الفريدة.

وفي تصريح لمراسل سانا اعتبر السائح الفرنسي ميشيل بلاك أن زيارة الأماكن الأثرية القديمة لها أهمية للاطلاع على معالم غاية في الروعة من حيث الانشاء والبقاء والاستمرارية، وأن أكثر ما يلفت الانتباه هو طرق البناء التي تقوم على أسس علمية.

فيما أكدت كلارا مونيكا أن كثرة الأماكن الأثرية على امتداد سورية دليل على المكانة المهمة لها في الحضارات.

ادوارد جيمس طبيب أمريكي أكد أن المسافة التي قطعها لزيارة مدينة بصرى تستحق هذا العناء واصفا المدرج والمسرح بالتحفة الفنية النادرة.

الصيني شين واو لي أكد ضرورة تفعيل قوانين خاصة لحماية المعالم الأثرية لأنها دليل معرفي تاريخي وكنوز مهمة.

هون شين لفتت إلى أنها تحتاج لزيارة بصرى مرة أخرى للاطلاع على جميع تفاصيل المدينة الأثرية.

رضوان الراضي

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